Çiftçilere 720 ton tohum desteği

Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 720 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.



Şehirde tarımsal faaliyetlerini sürdüren 1.482 çiftçiye tohum dağıtımı gerçekleştirildi.



Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte 1 milyon 41 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapıldığını söyledi.



Kilis'te hububat ve baklagil üretiminde ciddi bir üretim potansiyeli olduğunu belirten Vali Şahin, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak amacıyla ilimizde yetiştirilen ve talep edilen sertifikalı toplam 720 ton tohumun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Projelerle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlenmesi tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.