DEİK'ten ihracat talebi: Yüzde 30 zorunluluğu kaldırılmalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ihracatçıların yüzde 30 döviz satış yükümlülüğünün kaldırılması talebini ilettiklerini söyledi.



Olpak, 2025 yılı değerlendirmesini gerçekleştirdiği basın toplantısında ayrıca ihracatçılara sağlanan yüzde 2'lik kur desteğinin artırılması talebini de Hazine'ye ilettiklerini söyledi.



TCMB, 2022'de devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40'ını rezervine katıyordu. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor ve bu adım 12 ayda düzenli 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyordu.



Haziran ayında yüzde 40 olan döviz satış yükümlülüğü yüzde 30'a düşürülmüştü.

