Deprem bölgesindeki işletmelere 30,5 milyar lira kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Kredi kefalet sistemiyle yatırım, ihracat ve deprem bölgesi önceliklendiriliyor.



Kefalet sistemiyle yürürlükte olan 9 destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açıldı. Paketlerle 30,5 milyar liralık kredi imkanı depremden etkilenen işletmelerin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar lira kredi kullandırıldı.



GİRİŞİMLERE 925 MİLYON LİRA KAYNAK



Yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.



Girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji odaklı girişimcilerin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu faaliyete geçirildi.



ÇİFTÇİ VE ESNAFA VERİLEN DESTEK ARTIYOR



Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i Bakanlık tarafından karşılandı.