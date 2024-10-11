"Depremzede firmalara kolaylık sağlanmalı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Defterdarı olarak atanan Nazmi Erol’u ziyaret etti.



Görüşmede vergi dairesi özelinde karşılaşılan sorunlar gündeme geldi.



Sadıkoğlu, depremzede firmalara sorunun çözümü noktasında her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini söyledi.



Başkan Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya Defterdarlığı’nı en önemi partner kurum olarak gördüklerini söyledi.



Sadıkoğlu, "Defterdarımıza şehrimize hoş geldiniz demek için ziyarette bulunduk. Kabulleri için teşekkür ediyoruz. Önceki görev yerinin Ankara'da Gelir İdaresi Başkanlığı olması bizler için büyük avantaj." dedi.