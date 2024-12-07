Devletten hibe aldı, kapasiteyi 3'e katladı

Düzce’nin Çilimli İlçesi Topçular köyünde bulunan defne işleme tesisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, proje değeri 2 milyon 852 bin TL olan yatırıma yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Bir işletmeye, defne işlemede modernizasyon projesi ile 1 milyon 426 bin TL hibe sağlandı.

Bir adet defne yaprağı çırpma makinası alınan işletmenin mevcut defne işleme kapasitesi 3 katına çıktı.



15'inci etap kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor.