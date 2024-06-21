Doğu Anadolu Projesi'nde öne çıkan iki sektör tarım ve turizm

Doğu Anadolu Projesi (DAP) 2021-2023 Eylem Planı’nda, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandındaki 15 ilin potansiyelleri değerlendirildiğinde ortak eğilimin tarım ve turizm sektörleri yönünde olduğunun görüldüğü ifade edildi.



15 ili bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında genel eğilimin tarım ve turizmin mevcut ve potansiyel vadeden sektörler olduğu dile getirildi. Bu tespit, bölge illerinin görev alanlarında olan kalkınma ajansları çalışma grubunun da katkılarıyla oluşturuldu.

İLLER ARASINDA FARKLILIKLAR VAR



Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hinterlandındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerine ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere kuruldu.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma Programı 2021-2023 Eylem Planı’nda, il bazında öne çıkan sektörlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde; DAP Bölgesi illerinde ortak eğilimin tarım ve turizm sektörleri yönünde olduğunun görüldüğü vurgulandı.



Bazı illerde sanayi sektörü ön plana çıktı. Alt sektörler arasında farklılıklar bulunduğu tepit edildi. Büyükbaş hayvancılık kuzeydoğu illerinde öne çıkarken, küçükbaş hayvancılık iklimin nispeten yumuşak olduğu bölgelerde daha etkindir.

Raporda "Bitkisel üretim bazında büyük mera ve çayırlara sahip alanların olduğu illerde yem bitkileri üretimi ön planda iken iklimin daha yumuşak ve yeryüzü şekillerinin (dağ, göl, ova, vb.) daha çeşitli olduğu illerde meyve ve sebze üretim potansiyeli daha yüksektir” denildi.



TEKSTİL VE HAZIR GİYİM GELİŞİYOR



İnanç ve kültür turizmi alt sektörünün hemen hemen her ilde potansiyeli belirli bir seviyede iken kış turizmi alt sektörünün Kars-Erzurum-Erzincan koridorunda daha çok öne çıktığı dile getirildi.



Sanayi sektörünün Elazığ, Malatya, Sivas ve Van illerinde diğer illere nazaran daha ağırlıkta olduğu görüldü.



Genç işgücü ve teşvik avantajları sayesinde tekstil ve hazır giyim alt sektörü de bölgede gelişim sağlayabilecek önemli sanayi sektörleri arasında yer aldı.