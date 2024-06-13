DSO'dan verimlilik çalıştayı: Üniversite-sanayi iş birliğine örnek oldu

Denizli Sanayi Odası ve Pamukkale Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı, açılış konuşmaları ve panel bölümü ile başladı.



DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara karşı yol haritası oluşturabilmek adına bir süreç başlattıklarını ifade etti. Üreticiler olarak pek çok sorun ile mücadele ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Sadece zorlaşan ekonomik koşullarla, küresel oyuncularla, iklim kriziyle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak; dünyada konuşulan dili ve yöntemleri anlamak ve anlamlandırmak, bu yeni oluşan düzene karşı yeni stratejik hamleler yapmak gibi sorumlulukları da sırtımızda taşıyoruz." dedi.



“GELECEĞİMİZİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİRMEK ZORUNDAYIZ”



Artan ihracat rakamları, açıklanan büyüme verileri ve istihdam oranlarının Denizli’nin potansiyelinin sadece bir kısmını gösterdiğini belirten Kasapoğlu, "Geleceğimizi bugünden şekillendirmek, üretim metotlarını modernize edebilmek ve dünyanın rekabet koşullarıyla mücadelemizi sürdürebilmek için rotamızı verimlilik üzerine kurgulamak zorundayız. Bunun için ülkemize örnek olacağını düşündüğümüz Verimlilik Çalıştayımızı düzenleme kararı aldık. Denizli imalat sanayisinin mevcut durumunu derinlemesine analiz ederek, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları ve fırsatları belirleyeceğiz. Ayrıca, işletmelerimizin küresel arenadaki konumunu güçlendirmek için stratejiler geliştireceğiz." dedi.



"MODEL FABRİKAYI BU YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"



DSO olarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusundaki en büyük projelerinden birisinin Denizli'ye kazandıracakları Model Fabrika olduğunu belirten Kasapoğlu, "Model Fabrikalar, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut yapısını geliştirmeyi hedefleyen yetkinlik dönüşüm ve dijitalleşme merkezleridir. Denizli Sanayi Odası’nın kurucusu ve yürütücüsü olduğu Denizli Model Fabrika’yı hem enerji verimliliği hem sürdürülebilirlik hem de dijital dönüşüm konusunda geniş bir hizmet yelpazesine sahip bir eğitim danışmanlık merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bu projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.



DSO Meclis Üyesi ve DSO Verimlilik Komisyonu Başkanı Ayhan Doğrar ise, büyük emek ve çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve destek veren tüm firmalara teşekkürlerini sundu.