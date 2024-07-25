E-ticaret düzenlemesi: Türk KOBİ’ler Çin devlerine karşı korunacak

AK Parti’nin e-ticarete ihracat teşviki getiren, tüketicinin korunmasına yönelik maddeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda kabul edildi.



E-ticaret düzenlemeleriyle ilgili komisyonda milletvekillerine bilgi veren Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "70 bin KOBİ'nin ihracat yaptığı bugünden belki 200 bin KOBİ'nin ihracat yapacağı ve 400 milyar TL'lik bir ihracat rakamını yakalayacağımız bir duruma şu anda ön hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.



Gürcan, "70 bin KOBİ'nin ihracat yaptığı bugünden belki 200 bin KOBİ'nin ihracat yapacağı ve 400 milyar TL'lik bir ihracat rakamını yakalayacağımız bir duruma şu anda ön hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.



E-ihracatla şu anda Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Almanya gibi birçok ülkeye ihracatçının mal satmasının önünü açtıklarını kaydeden Gürcan, çok ciddi kazanımları olduğunu söyledi.



İhracatın önünü açtığına inandıkları için bu kanun teklifinin arkasında durduklarını ifade eden Gürcan, "Şu gidişatıyla 2028 yılında yaklaşık 378 milyar TL ihracat yaptırması lazım ki lisans bedelinden muaf olsun. Eğer 2028 yılında 378 milyar TL ihracat yapıyorsa bunun ülkemiz için büyük bir kazanım olduğunu kabul ediyoruz." dedi.



Bir gelirden vazgeçilmediğini dile getiren Gürcan, "Bu şirket yaklaşık 1 milyar TL'nin üzerinde dijital işlem vergisi veriyor, kurumlar vergisini ayrıca veriyor. Burada 'lisans bedeli' adı altında üçüncü bir vergilendirmeyi koymuşuz. Eğer ihracat yapmayıp, ülkemize kazanım yaptırmazsa, burada bu firma hiçbir kazanımdan yararlanamıyor." diye konuştu.



E-TİCARETTE KOMİSYON ORANI DÜŞECEK Mİ?



Pazar yerlerindeki komisyon oranlarının değişken olduğunu ifade eden Gürcan, "Maksimum yüzde 22 komisyon oranı yapılıyor. Biz, bu komisyonları sınırlamayla ilgili bütün e-ticaret pazar yerleriyle toplantılar yaptık. Özellikle yemek sektöründe bulunanlarla ilgili şikayetler de vardı. Burada sektörün büyükleri şunu söylüyor: 'Biz komisyonları aşağı çekeriz ama biz çektiğimizde diğer pazar yerleri bundan çok büyük zarar görür.' Komisyon oranlarının belli bir miktardan aşağı çekilmesi, diğer pazar yerlerine zarar veriyor ve onların rekabet gücü azaltıyor." ifadelerini kullandı.



Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Gürcan, "Bununla ilgili yasaya gerek yok. Biz, İç Ticaret Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir yönetmelik değişikliğiyle komisyonlarla ilgili değişiklik yapabiliriz, üst sınır da koyabiliriz." bilgisini verdi.



Firmaların pazar paylarının nasıl hesaplandığına yönelik sorular üzerine İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, "Bugün kendi mal ve hizmetini satan işletmeler kolaylıkla pazar yeri vasfı kazanıyor. Pazar yerinden ziyade Kanun kapsamındaki e-ticaretin yüzde 20'sini geçmeyecek, geçtiği an ihracatla ilgili muafiyet ortadan kalkacak." yanıtını verdi.



"TEMU'DA YERLİ YOK"



Çinli ticaret devleri Temu ve Shein’in Türkiye’deki artan pazar payına işaret eden Gürcan, “Yurtdışından satış yapan Temu, Shein’in artışlarını her gün gözlemliyoruz. Özellikle yılbaşında 6 bin 544 adet satış yapan firma, haziran ayında 600 bin civarında satış yaptı ve temmuzda da bugüne kadar 612 bin satışı var. Temu’nun içindeki pazaryerinde firmaların tamamı Çinli. Bunların Türkiye’deki KOBİ’lere savaş açmasına karşı bu yasayı çıkarmayı öngördük. Trendyol firmasının içinde 270 bin küçük esnafımız var. Bu esnafın 70 bini yurtdışına e-ihracat kanalıyla satış yapıyor” ifadelerini kullandı. Çinli firmaların Türkiye piyasasındaki indirim ve promosyonlu satışlarına dikkat çeken Gürcan, “Türkiye’deki firmaların da yurt dışı satışlarıyla ihracatı artırarak bu satışlarını geliştirmesini arzu ediyoruz” dedi.