E-ticarette rekor bekleniyor

Alışveriş tutkunları, her yılın kasım ayında yapılan indirim kampanyalarına odaklandı.



Kasım kampanyalarında giyimden beyaz eşyaya, elektronikten kozmetiğe her kategoride indirimler yapılıyor.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayında toplam e-ticaret hacminin 500 milyar lirayı aşarak rekor kıracağını beklediklerini bildirdi.



Öncel, alım gücü giderek zayıflayan tüketicinin gıda dışındaki ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kaldığını söyledi.



Sinan Öncel, 4 aydır süren daralmaya kasımda "dur" demek istediklerini belirtti.



Sektör yetkilileri, 11 Kasım'da Bekarlar Günü ve 29 Kasım'da Efsane Cuma'da alışverişin en üst noktaya ulaşacağını öngördü.



Yetkililer, internetten yapılacak alışverişlerde de siber dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.