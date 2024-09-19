Elma ve elma suyunda 321 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki elma ve elma suyu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 321 milyon dolara ulaştı.

Elma ve elma suyunda 321 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yıllık 5 milyon tonluk elma üretimiyle dünyada ilk sıralarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 8 aylık elma suyu ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 181 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Aynı dönemde taze elma ihracatının da yüzde 21 yükselerek 140 milyon doları ulaştığını aktaran Uçak, şunları kaydetti:

" ve elma suyunda ocak-ağustos döneminde ihracatımız yüzde 27'lik artışla 321 milyon dolara yükseldi. Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısı 70 olarak kayıtlara geçti. Hindistan 53 milyon dolarla en çok elma ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında ilk sırada. Elma suyu ihracatında ABD, 96 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi oldu. Elma ve elma suyu ihracatında 2024'de 500 milyon dolar, 2025'te 550 milyon dolar hedefimiz var."

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