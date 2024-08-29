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Enflasyon muhasebesinden kimler muaf olacak?

Küçük işletmelerin enflasyon muhasebesinden daha az etkilenmeleri için önemli bir adım atıldı. Buna göre cirosu 50 milyon liranın altında olan yaklaşık 1,5 milyon mükellef enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı.

Enflasyon muhasebesinden kimler muaf olacak?
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkarıldı

Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkarıldı

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İş dünyasının muhasebesine yönelik çağrılarına ekonomi yönetiminden yanıt geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB, MÜSİAD ve TÜRMOB'un bulunduğu istişare toplantısında bir araya geldi.

Sektör temsilcileri, Bakan Şimşek'e enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmemiş durumdakilerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceğini iletti.

Bakan Şimşek, bugün yaptığı açıklamasında küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini temin etmek amacıyla yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

Buna göre küçük işletmelere yönelik alınan kararla yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı.

Böylece 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak.

Kapsama giren mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanlar düzeltme beyannamesi vermesi gerekecel. Düzeltme beyanlarını 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükellefler herhangi bir ceza veya faiz ödemeyecek.

Şimşek, konuya ilişkin tebliğ taslağının yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini söyledi.

İş dünyası, enflasyon muhasebesi kararına nasıl tepki verdi?

İş dünyası, enflasyon muhasebesi kararına nasıl tepki verdi?

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