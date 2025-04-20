Erzincanlı anne ile kızı, koyun sayılarını 100'den 900'e çıkarttı

Kentte hayvan sayısının artırılması için Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliğiyle 2020 yılında hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" çerçevesinde başvurular ve destekler sürüyor. İl ve ilçedeki Tarım ve Orman müdürlüklerine müracaat ederek destekten yararlananlar, kentin hayvan ve süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor. Merkeze bağlı Dereyurt köyünde yaşayan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Hilal Kalkan, 2021'de, kızı Hüsna Hatice Kalkan (22) da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden 2022'deki mezuniyetinin ardından projeden faydalanarak 100'er koyun aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle devam ettirdikleri işten memnun olduklarını dile getiren Kalkan, ''Yaylada birinci önceliğimiz tulum peyniri, tereyağı, süt. Bu işi seviyoruz, devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.



Hüsna Hatice Kalkan da mezun olduktan sonra küçükbaş hayvan sayılarını artırdıklarını söyledi.



Kalkan, "Bu şekilde aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Babam, annem, kardeşlerim hep birlikte bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu mesleği sürdürmeyi düşünüyorum. Her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var ama biz bu işi severek yapıyoruz." dedi.



Baba Yakup Kalkan ise mevcutta kendilerinin 100 küçükbaşının bulunduğunu, desteklerle hayvan varlıklarını artırdıklarını, üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.