Esnafa kredilerde yeni kolaylıklar geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin açıklama yaptı.



Bolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret etti.

Bolat'ın verdiği bilgilere göre toplam kredi geri ödemesi 36 aydan 48 aya genişletilerek, 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.



Kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredileri vadesinin 3 aydan isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatılacağını açıkladı.



Kredi verilirken NACE'ler bazında uygulanan kısıtlamalar yeniden düzenlenecek. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek.



Ahi Vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılacak.



Esnafın kredi alabilmesi için başlangıç süresinden itibaren 6 ay olan süre 3 aya indirilecek.



Bolat, bu çalışmaların AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan TBMM'de yürütüldüğünü söyledi.

