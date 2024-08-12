Esnaftan 28 maddelik talep listesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK) ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile oda ve birlik başkanları yer aldı.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede eylülde açıklanacak 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerileri dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki alın teriyle ekonomimize değer katan esnafımıza aittir. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayışla konfederasyon temsilcileri ile istişarelere son derece önem veriyor, elimizi taşın altına hep birlikte koyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekun artırdığında, bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de paydaşlarımızla bir araya gelerek OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'e, kıymetli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum."



28 MADDELİK TALEP LİSTESİ



Palandöken, 28 maddelik bir dosyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a sundu.

TESK'in hazırladığı dosyadaki 28 maddeden oluşan talepler şu şekilde:



“Perakende ticaret yasası yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkar olma hadleri yükseltilmeli. Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli. Esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Emeklilikte yaşı bekleyen Bağkurluların prim ödemeleri isteğe bağlı hale getirilmeli. EYT kapsamında emekli çalıştıranlara destek devam etmeli. POS komisyon oranları düşürülmeli. Çıraklara geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Mesleki Faaliyet Belgesi mutlaka istenmeli. 5362 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkar tanımı yenilenmeli. Tüm esnaf ve sanatkarlar aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmalı. Esnaf ve sanatkarlar geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeli. Kira stopajı kaldırılmalı. Ticari araçlara ÖTV ve KDV indirim yapılmalı. Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmeli. İşe başlama ve bırakmada bürokrasi azaltılmalı. Ticari araçlara özel bir muayene sistemi geliştirilmeli. Araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon alınmamalı. Sigara satış kar oranları düzeltilmeli. Hurda araç teşvik programı yeniden hayata geçirilmeli. Ulaşım sektöründe ücret tarifeleri esnaf ve sanatkarlar odalarınca belirlenmeli. Esnafımız kredi garanti fonu teminatlarından daha etkin yararlanmalı. Tüm esnafımız KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeli. TSE Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nda TESK' e yer verilmelidir. Halk Bankası Yönetim Kurulu'nda esnaf ve sanatkar kesimi temsil edilmelidir. Kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında esnaf ve sanatkar kesiminin temsiline imkan verilmeli. Teşkilat mensuplarına yeşil pasaport verilmeli. Ciroya göre harç ücretleri alınmalı”