Faturada yeni dönem için geri sayım

Fatura hizmetlerinde yeni döneme sayılı günler kaldı.



2022'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (VUK) 535 nolu tebliğe göre e-Fatura hizmetlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacak olan şirketlerin 1 Temmuz 2024'e kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor.

Buna göre 2022'den bu yana yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin 1 Temmuz 2024'e kadar e-Fatura sistemine geçmesi gerekecek.



Cirosu 500 bin lira olan e-ticaret şirketleri de tebliğ kapsamında 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına başlayacak.



Tebliğ, 2022 ve sonrasında toplam cirosu 500 bin liraya ulaşan gayrimenkul ve motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri de kapsıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri için de e-fatura zorunlu olacak.



e-Fatura kullanımı zorunlu olan tüm işletmeler, 1 Ocak 2025 tarihine kadar da e-Deftere geçmek zorunda olacak.