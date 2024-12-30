Gıdada 150 projeye 527 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibenin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.



Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:



"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz.



IPARD PROGRAMI NEDİR?



IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşenidir.



IPARD desteği, çok yıllı kırsal kalkınma programı kapsamında uygulanıyor. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek projelere destek veriliyor.

