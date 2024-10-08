Girişimciler Ankara'da yatırımcıların karşısına çıktı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi.



ATO Congresium'daki organizasyonda girişimciler, 100 stantta 100 projeyle yatırımcıların ve ziyaretçilerin karşısına çıktı.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, üretim süreçlerinin akıllı teknolojilerle dönüştüğü, makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurduğu, yapay zekanın katma değerli uygulamaların merkezinde yer aldığı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

"YENİ ADIMLAR ATILACAK"



Çoştu, "Girişimciler ve yatırımcılar için yepyeni fırsatlar doğuyor. Bunun oluşturduğu potansiyel sayesinde teknoloji girişimciliği de ülkelerin kalkınma serüvenlerinde en önemli unsurlardan biri haline geliyor." dedi.



Teknoloji girişimleri için yeni adımların atılmaya devam edeceğini belirten Çoştu, girişim sermayelerine şimdiye kadar 7,3 milyar liralık kaynak ayrıldığını ve 67 milyar liralık finansmanın harekete geçirildiğini söyledi.

100 PROJE SERGİLENDİ



Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da, TechAnkara Proje Pazarı'nın girişimcileri yatırımcılar ve ziyaretçilerle buluşturduğunu söyledi.



Kalkan, "Bu yıl proje pazarımıza 275 proje başvurusu geldi. 33 jüri üyemiz farklı kriterlerde değerlendirmelerini yaptı ve 100 proje alanda sergilendi." diye konuştu.

Ayrıca program kapsamında TechAnkara Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Törende Shellix Smart firmasının Mistikist ürünü birinci oldu.



Kybele's Garden (As Biyoteknoloji) firmasının Fermente Alg Hammaddesi Üretimi projesi ikinci olurken, Retinow Sağlık firmasının Retinow AI ve Retinow Fundus Kamera projesi üçüncü oldu.

