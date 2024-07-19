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Haziranda 6 bin 606 yeni şirket kuruldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 34,4 azalarak 6 bin 606'ya geriledi.

Haziranda 6 bin 606 yeni şirket kuruldu

​​​​​​​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 34,4 azalışla 10 bin 72'den 6 bin 606'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalarak 2 bin 22'ye düştü. Mayıs ayında 2 bin 759 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.

2 İLDE ŞİRKET KURULMADI

Gümüşhane ve Iğdır'da haziranda şirket kurulumu gerçekleşmedi.

Söz konusu dönemde kurulan toplam 6 bin 759 şirket ve kooperatifin yüzde 86,1'ini limitet şirket, yüzde 11,6'sını anonim şirket, yüzde 2,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5'i İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

6 AYDA 52 BİN 676 ŞİRKET KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azalışla 52 bin 676'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,8 artışla 11 bin 939'a yükseldi.

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