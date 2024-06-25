ntv.com.tr

Hizmet sektörüne günlük hasılat kontrolü geliyor

Vergi reform paketinin yakın zamanda TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Paket kapsamında yer alan maddeye göre işletmelerde günlük hasılat tespiti yapılacak. Hizmet işletmelerinin hasılatlarında belirgin fark olması halinde mükellef izaha davet edilecek.

Hizmet sektörüne günlük hasılat kontrolü geliyor
Vergi paketi işletmeleri nasıl etkileyecek?

Vergi paketi işletmeleri nasıl etkileyecek?

Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini yasal düzenlemelerle güçlendirmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla paketi hazırladı.

TBMM'ye gelmesi beklenen vergi paketinde hizmet işletmelerini ilgilendiren önemli bir madde yer aldı.

Buna göre hizmet işletmelerinde yapılan günlük hasılat tespitlerinden hareketle yıllık hasılat kontrol edilecek.

GÜNLÜK  İÇİN YOKLAMA YAPILACAK

Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının ayda 3, yılda da 12'den az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla günlük hasılatları belirlenecek.

Mükellef tarafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında belli bir oranda fark bulunması halinde, mükellef izaha davet edilecek.

İzahın yeterli görülmemesi halinde yapılan tespitler, yıllık hasılatın hesaplanmasında dikkate alınacak.

Asgari gelir vergisi nedir, kimleri kapsayacak? Bütçeye katkısı ne kadar olacak?

Asgari gelir vergisi nedir, kimleri kapsayacak? Bütçeye katkısı ne kadar olacak?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...