İhracat ikliminde ılımlı iyileşme

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçları açıklandı.



Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



Kasımda 50,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 50,9’a yükseldi.



Geçen yılın son ayındaki pozitif rakamla birlikte ihracat pazarlarındaki talep koşulları yılın tamamında iyileşme sergilemiş oldu. Aralıktaki iyileşme ılımlı olmakla birlikte kasım ayına göre daha belirgin düzeyde gerçekleşti.



EN GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI SUUDİ ARABİSTAN'DA



Aralık ayında PMI anketi kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde en hızlı ekonomik büyüme oranları Orta Doğu’da gözlemlendi. En güçlü üretim artışının yaşandığı Suudi Arabistan’ın hemen ardından, genişleme hızının sekiz aylık zirveye ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ikinci sırada yer aldı.



ABD'NİN EKONOMİK AKTİVİTESİNDE KESKİN ARTIŞ



ABD’de ekonomik aktivite keskin şekilde arttı. Kuveyt’te üretim hızlı bir şekilde artarken, Katar'daki artış nispeten ılımlı düzeyde gerçekleşti. Mısır ve Lübnan’da ise ekonomik aktivite daralma gösterdi. Bu altı ekonominin toplamı Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.



İmalat sektörünün ihracat pazarındaki payı yüzde 6 olan ABD’de ise ekonomik aktivite aralıkta keskin bir artış kaydetti. Bu ülkede büyüme üst üste üçüncü ay ivme kazanarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı.



AVRUPA'DA KARIŞIK PERFORMANS



Avrupa ekonomilerinde ise daha karmaşık bir performans dikkati çekti. İngiltere, İspanya, İrlanda, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya'da büyüme kaydedilirken, İspanya ve Yunanistan'da genişleme yılın son ayında hız kazandı.



Buna karşılık Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya’nın üretim hacimlerinde düşüş gözlemlendi. Aralık ayında PMI verilerinin açıklandığı ülkeler içerisinde imalat sanayi üretiminin en sert daraldığı ülke ise Avusturya oldu.

