İhracat ikliminde sınırlı gerileme

Türkiye'nin imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin kasım ayı performansı belli oldu.



İhracat iklimi endeksi kasım ayında 50,6'ya gerileyerek güçlenmenin yavaşladığına işaret etti.



Eşik değerin üzerinde kalan endeks, ihracat pazarlarının talep koşullarında yıl başından itibaren gözlenen iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.



Buna rağmen endeks, ekimdeki 51,1’lik seviyeden geriledi ve iyileşme sınırlı bir düzeyde kaldı.



Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



İYİLEŞMENİN ANA KAYNAĞI ABD



Ekonomik aktivitenin kasım ayında hızlanarak belirgin bir artış kaydettiği ve büyümenin Nisan 2022'den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleştiği ABD, dış talepte iyileşmenin ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü.



Güçlenme belirtileri gösteren bir diğer Kuzey Amerika ekonomisi Kanada olurken, bu ülkede üretim artışı ılımlı düzeyde olmakla birlikte son 21 ayın en yüksek hızında kaydedildi.



ABD’nin yanı sıra Türk imalatçıların 10 büyük ihracat pazarı içerisinde güçlü performans sergileyen bir diğer ülke, hızlı büyümenin devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Suudi Arabistan son 16 ayın en yüksek büyüme oranına ulaştı.



AVRUPA'DAN KÖTÜ HABER



Türk imalatçıları açısından öne çıkan olumsuz gelişme ise Avrupa’daki ihracat pazarlarının performansı oldu.



En büyük pazar olan Almanya'da ekonomik aktivite üst üste altıncı ay geriledi ve bozulma şubattan bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.