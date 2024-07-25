İhracata yeni finansman modeli geliyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "2024'ün ilk yarısında 10,5 milyar dolar kredi, 11,7 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 22,2 milyar dolar destek sağlanmıştır. 2024 sonunda ise 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılarımıza toplam 50 milyar dolar destek sağlamayı planlıyoruz." dedi.



"TL'NİN CAZİBESİNİ KORUMASINI BEKLİYORUZ"



Türk Eximbank Genel Müdürü Güney, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının yılın geri kalanında devam etmesi neticesinde TL'nin cazibesini korumasını beklediklerini ifade etti. Güney, "Para politikasındaki sıkı duruş ve TL'deki reel değerlenmenin kalıcı bir dezenflasyonist süreç tesis edilene kadar sürdürüleceğini öngörüyoruz. Bu doğrultuda bu yılın ikinci yarısında da TL'deki reel değerlenmenin devam etmesini ancak aylık enflasyondaki düşüşle birlikte kademeli şekilde azalmasını bekliyoruz." dedi.



YENİ FİNANSMAN MODELİ

"İhracatçılarımızın taleplerini karşılamak için ilgili kuruluşlarla çalışmalar yaparak sunduğumuz destekleri piyasanın finansman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendiriyoruz." diyen Güney şunlara vurgu yaptı:



"Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı ve İGE ile imzaladığımız protokolle uygulamaya alınan Prefinansman Destek Paketi kapsamında Ticaret Bakanlığınca proje/program/statü olarak ifade edilen teşvik başvurusuna ön onay/onay verilen firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kredi süreçlerinde öncelik veriyoruz. Ayrıca, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde lansmanı yapılan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile uygulamaya alınan Kadın Girişimci Sertifika Programı-TİM WİNGS kapsamında 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira ve 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık bir destek paketi açıkladık. Bu paketle kadın girişimci ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılayarak ihracatın tabana yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Son dönemde önemi gitgide artan e-ticaret/e-ihracata yönelik yeni finansman modelleri geliştirmek için de Ticaret Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor."



ALACAK SİGORTASI SADELEŞTİRİLİYOR



Ali Güney, Eximbank'ın 2023 sonu itibarıyla ihracatçılara 19,6 milyar dolar kredi desteği sağladığını belirterek, "Aynı zamanda ülkemizin en büyük alacak sigortası kuruluşu olarak 2023 sonu itibarıyla sigortalanan vadeli ihracat alacakları tutarı ise 22,4 milyar dolardır. Böylece ülkemiz ihracatına sağlanan destek 2023'te toplamda 42 milyar dolara ulaşmıştır. 2024'ün ilk yarısında 10,5 milyar dolar kredi, 11,7 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 22,2 milyar dolar destek sağlanmıştır. 2024 sonunda ise 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılarımıza toplam 50 milyar dolar destek sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.



Alacak sigortası tarafında ise süreçlerini uçtan uca gözden geçirerek hizmet kalitesini yükseltmek için gerekli gördükleri birçok önemli adımı attıklarını, bu kapsamda sektördeki iyi uygulama örneklerini ve ihracatçıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alacak sigortası süreçlerini sadeleştirdiklerini belirten Güney, "Amacımız, ihracatçılarımızı uluslararası rekabette öne çıkararak daha fazla ihracat yapabilmelerini sağlamaktır. Cari fazla veren bir Türkiye hedefi doğrultusunda ihracatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.