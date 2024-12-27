İhracatçılara aylık 150 milyon dolar reeskont kredisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para reeskont kredisi verileceğini açıkladı.



Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışında konuşan Bolat, şirket başına azami 1,5 milyon dolara kadar reeskont verileceğini söyledi.



Suriye ile ticarete dair Bolat, "Zaten ihracat bazı ürünler hariç serbestti ve biz Suriye'ye 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyorduk. Yeni dönemde inşallah Suriye'de yeni yönetimin de ülkeyi ayağa kaldırması noktasında Türk sanayicileri ve imalatçıları, ihracatçıları olarak, yatırımcılar olarak, hep birlikte bir takım çalışması yapacağız. Gümrük rejimlerimiz ona göre hazırlanıyor." dedi.

İHRACAT DESTEKLERİ ARTACAK



Türkiye olarak ticareti artırmak, ihracatı artırıp döviz kazanmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bolat, "Bütün dünyada hiçbir pazar ayırt etmeden ihracatımızı artırmak için koşturuyoruz. İhracatçı birliklerimiz bir yandan, Ticaret Bakanlığı ekipleri bir yandan, ticaret diplomasisi bir yandan, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yurt dışına yaptığı temaslar, gittiği zirveler, toplantılar bir yandan, hepsi bir katma değer sağlıyor ülkemize. Bunları artırarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

ŞİRKET BAŞINA 1,5 MİLYON DOLAR KREDİ DESTEĞİ



Bolat, ihracat reeskont kredi maliyetlerinin 6 puan düşürüldüğünü ve yüzde 29,93'e indirildiğini söyledi.

Bakan Bolat, "Son bir karar, yabancı para reeskont kredisi tahsisi de kararlaştırıldı. Aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para reeskont kredisi verilecek ihracatçılarımıza. Firma başına azami 1,5 milyon dolara kadar verilecek. KOBİ'lerin de faydalanabilmesi için bu öncelikli hale getirildi ve 360 gün vadeyle yabancı para, ihracat, reeskont kredisi de kullandırılacak. Bunu daha fazla ihracat yapabilmek için yapıyoruz."