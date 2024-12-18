İhracatçılardan prim çağrısı

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, son iki yılda yaklaşık 300 bin istihdam kaybının yaşandığı hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektör temsilcilerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği çağrısı geldi.



İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ortak açıklama yaptı.



Asgari ücret artışında yükün sadece işverene bırakılmaması gerektiğini belirten ihracatçılar, ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesini önerdi.



Bu noktada halen yüzde 5 olarak uygulanan SGK işveren prim indiriminin hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörleri için şirket büyüklüğü gözetilmeksizin 2 yıl boyunca yüzde 10’a çıkarılması talep edildi.



Dört sektörde toplam ihracatın son iki yılda 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolara, istihdamın da 1,3 milyondan yaklaşık 1 milyona gerilediğine dikkat çekildi.