İhracatın lideri otomotiv oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylül ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.



Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 47,2 ile kuru meyve ve mamulleri sektörü oldu.



Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,1 artışla 15,8 milyar dolar olarak hesaplandı.



Eylülde, ihracatın yüzde 15'5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,1'lik düşüşle yükselişle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1'lik artışla 491,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Eylül ayında 113 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar dolarla ABD oldu.



Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.



Geçen ay 45 il ihracatını artırdı.



Eylül ayında bin 189 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 6 artışla 1,53 dolara ulaştı.