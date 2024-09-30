İhracatta talep yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) ağustos ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,9, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,5 puan oldu.



TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ağustos ayı sonuçları paylaşıldı.



Buna göre, ağustosta İhracat Talep Endeksi'nde önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş, Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde ise önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş görüldü.



İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,2 artarak 99,9 oldu ve uzun dönem referans değerinin altında seyretti.



Ağustosta sanayi üretimindeki gerilemeye karşın iş ve tüketici güvenindeki iyileşmeler, işsizlik oranlarındaki artışın sınırlı kalması, talep endeksini uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.



Küresel ekonomik koşullardaki belirsizlikler ve yüksek faiz oranları, tüketici harcamaları ve yatırım iştahını olumsuz etkilerken, endeksteki iyileşme üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.



Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,2 azalarak 99,5 oldu.



İhracat talep endeksindeki kısmi iyileşmeye karşın küresel jeopolitik risk endeksindeki düşüş, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasından sınırlı uzaklaştırdı.