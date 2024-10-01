İki ilden 321 milyon TL proje başvurusu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 28 Haziran'da yeni uygulamaya aldığı IPARD III Programı'nın ikinci proje çağrısını ilan etti.



TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, program kapsamında ikinci proje çağrısının 27 Eylül tarihinde tamamlandığı belirtildi.



Çağrının kırsalda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü kapsamında olduğu kaydedildi.



İkinci proje çağrısı kapsamında 13 adedi Sinop, 23 adedi Samsun’dan olmak üzere toplam 36 adet proje başvurusu yapıldı.



Bu projelerin toplam yatırım tutarı 321 milyon TL, talep edilen hibe destek tutarı ise 212 milyon TL olarak gerçekleşti.



Başvuruların sektörlere dağılımı 4 adet serada kesme çiçek yetiştiriciliği projesi, 1 adet serada tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi, 1 adet tıbbi aromatik bitki işleme projesi, 7 adet arıcılık projesi, 5 adet zanaatkârlık projesi, 7 adet çeltik kurutma projesi, 1 adet unlu mamuller projesi, 6 adet kırsal turizm projesi (konaklama ve yeme-içme tesisi), 1 adet kültür balıkçılığı projesi, 1 adet makine parkı projesi ve 2 adet güneş enerji santrali projesi olarak gerçekleşti.



Hayvancılık tesisleri ve makine-ekipman projelerine başvuruların devam ettiği aktarıldı.



IPARD Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülüyor.