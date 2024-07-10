İklimlendirme sektörü için sürdürülebilirlik planı açıklandı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB), 6 farklı eylem alanında 25 stratejik hedef belirleyerek hazırladığı, "Sürdürülebilirlik Eylem Planı" açıklandı.



"Sürdürülebilirlik Eylem Planı", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde açıklandı.



Eylem planıyla sektörde faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm perspektifinde adımlar atmasını teşvik etmek ve sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefleniyor.

​​​​​​​Toplantıya, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ve sektör temsilcileri katıldı.



TİM Başkanı Gültepe, "3 yıl önce TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladık. 27 sektörümüzün tamamı bugünle beraber açıklamış oluyor. Artık yapılan tüm çalışmaların gelişmelerini raporlarla sunmaya, toparlamaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle önde gelen firmalarla iş birliği yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



"SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"



İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal da "İklimlendirme Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı, sektörün geleceğini şekillendirmeyi ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor." dedi.



İklimlendirme sektörünün enerjiyi çok yoğun kullanan bir sektör olduğunu vurgulayan Şanal, eylem planını, kendi bünyelerinde bir ekip oluşturarak, uzun süreçli gelişmeleri de takip ederek hazırladıklarını söyledi.



Planda, "farkındalık", "yönetişim", "finansal sürdürülebilirlik", "çevresel sürdürülebilirlik", "sosyal sürdürülebilirlik", "teknoloji ve inovasyon" olmak üzere altı farklı eylem alanında, 25 stratejik hedef ortaya koyarak sektörün dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Şanal, "Sektörümüzün önünde çok önemli fırsatlar ve tehditler de var. Özellikle Avrupa'da enerji direktifleri ve yeşil mutabakat sonrasında her sektörümüz birçok konuda hazırlıklar yapmaya ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya başladı. Avrupa'da da pazar payımızı kaybetmemek için hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.



Şanal, bu noktada ısı pompaları, iç hava kalitesi çözümleri ve yalıtım gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, eylem planının bu alanlarda yatırımları teşvik ederek ve yeni teknolojilerin benimsenmesini sağlayarak sektörün rekabet gücünü artıracağını kaydetti.