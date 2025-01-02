İmalat göstergesi 8 ayın zirvesinde

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), aralık ayında 49,1'e yükselerek imalat sektöründe daralmanın yavaşladığına işaret etti.



Üretim, yeni siparişler ve satın alma faaliyetlerinde daralmanın hızı bir önceki aya kıyasla azalırken, istihdamda kasım ayında kaydedilen artıştan sonra yine düşüş görüldü. Girdi fiyatlarında hafif artış, mamül mal fiyatlarında beş yılı aşkın sürenin en zayıf artışı kaydedildi.



İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı imalat PMI, kasımda kaydedilen 48,3 seviyesinden 49,1'e çıkarak sekiz ayın en yüksek değerini aldı. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.



Üretimde dokuz aydır devam eden daralma, talepte sınırlı da olsa toparlanmaya işaret eden belirtilerle beraber güç kaybetti. Üretim alt endeksi aralıkta 47,6'dan 49,6'ya yükseldi.



Talep kısmında ise üretimdeki kadar güçlü toparlanma görülmedi. Yeni siparişler alt endeksi 46'dan 47,4'e yükselerek Nisan 2024'ten bu yana en yüksek değeri aldı.



Yeni ihracat siparişlerinde daralma yıl sonunda ivme kaybetti. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi de 47,9'dan 49,8'e yükseldi.



İstihdam, kasımda yaklaşık bir yıldır ilk kez yükselmesinin ardından aralıkta hafif geriledi. Bazı şirketler üretimi desteklemek için işe alımları artırsa da zayıf talep nedeniyle çalışanları işten çıkaran şirketler daha etkili oldu. Bu dönemde istihdam alt endeksi 50,9'dan 49,4'e geriledi.