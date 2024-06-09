İş dünyası fırsatlar için Kayseri'de buluştu

İş dünyasının karşılaştığı güncel zorluklar ve fırsatlar Kayseri'de masaya yatırıldı. Akbank'ın "Birlikte Geleceğe Buluşmaları"nın ikinci durağı Kayseri oldu.



İş insanları ve kentin önde gelen sektör temcilsilerinin katıldığı "Birlikte Geleceğe Paneli"nde, Kayseri ve bölge özelinde gelişim fırsatları değerlendirildi.



Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz ve Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Başkurt, dijital ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilirliği odağına alan finansman modelleri ve finansmana erişim gibi ticarette ve ekonomide Türkiye'yi başarıya taşıyacak adımları konuştu.



Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Birlikte Geleceğe Buluşmaları kapsamında Türkiye'nin sanayi ve ticaret hayatında her zaman öncü rol oynamış Kayseri'de olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



Gür, Anadolu'nun kalbinde yer alan şehrin tarihi İpek Yolu'ndan bu güne uzanan ticaret becerisiyle bir ekonomik mucizeye imza attığını aktararak, "2023 itibarıyla Kayseri'nin ihracat rakamı da 3,6 milyar dolara ulaşmış, şehrin ekonomik dinamizmini ve dünyayla entegrasyonunu bir kez daha kanıtlamıştır. Kayseri'deki müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerle, onların yenilikçi projelerine ve yatırımlarına destek oluyoruz ve bu desteğimizi sürdüreceğiz. Kayseri’nin güçlü potansiyelini daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Akbank olarak ülkeye olan adanmışlıklarıyla yatırımlarını Türkiye'nin geleceğine yaptıklarını kaydeden Gür, bu süreçte Kayserili işletmelerin büyüme yolculuğunun bir parçası olmaktan da gurur duyduklarını ifade etti.