ntv.com.tr

İş dünyasından KOBİ'ler için kredi çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansman sorunları yaşandığını belirterek, krediye erişimde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti. Hisarcıklıoğlu, işletmeler için yeni bir kredi destek sistemi önerisinde bulundu.

İş dünyasından KOBİ'ler için kredi çağrısı
Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek

Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek

Haberi Görüntüle

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılmasını ve sınırlaması dışında tutulmasını istedi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre finansmana erişimde giderek büyüyen sıkıntılar olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ticaret-Sanayi Odalarına üye, küçük işletmelere yönelik de, yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz” dedi.

İş dünyasından KOBİ'ler için kredi çağrısı - 1 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ'ler için kredi destek sistemi önerdi.

TOBB’un 80’inci Mali Genel Kurulu'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, büyük yatırım iştahı olan iş dünyasının sanayi yatırımları için yer bulamadığını belirtirken, tarımda kullanılmayan arazilerin sanayiciye açılmasını talep etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı.

İş dünyası temsilcileri, bir süredir vize sorununun çözümü için çağrı yapıyordu.


NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...