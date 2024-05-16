İş dünyasından KOBİ'ler için kredi çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılmasını ve kredi sınırlaması dışında tutulmasını istedi. Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre finansmana erişimde giderek büyüyen sıkıntılar olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ticaret-Sanayi Odalarına üye, küçük işletmelere yönelik de, yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz” dedi.

TOBB’un 80’inci Mali Genel Kurulu'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, büyük yatırım iştahı olan iş dünyasının sanayi yatırımları için yer bulamadığını belirtirken, tarımda kullanılmayan arazilerin sanayiciye açılmasını talep etti.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı.



İş dünyası temsilcileri, bir süredir vize sorununun çözümü için çağrı yapıyordu.





