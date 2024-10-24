İş dünyasından KOBİ'lere çağrı: Dijitalleşme hayati bir öneme sahip

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesi kapsamında Kayseri’de eğitim programı düzenledi.



Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesinde KOBİ’lerin dijitalleşme seviyelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi, yol haritalarının oluşturulması ve dijital dünyayla uyumlarının artırılması hedefleniyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, dijitalleşmenin yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümle birlikte çağın en önemli ve en hızlı gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

KOBİ'LERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER



Dijital Dönüşüm Merkezi projesinin öneminden bahseden Yelkenbiçer, "Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak mümkün. Öte yandan ülkemizin dijital ekonomiye geçişinde ekonomimizin belkemiği olan KOBİ’lerimiz hayati bir role sahip." dedi.

Yelkenbiçer, "Ancak tüm temaslarımızda KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önündeki en önemli engellerin teknik rehberlik ve finansman olduğunu gözlemliyoruz. Bu iki soruna yönelik çözümlerin üretilmesi, dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türk ekonomisinin verimliliğini güçlendirebilir. Dijital Dönüşüm Merkezi projemiz ile de bu ihtiyacı karşılamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞLETMELER DONANIMLI HALE GELMELİ"



Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Soner Türküm, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, eğitim sisteminin dijitalleşmesi ve sürekli öğrenme kültürünün benimsenmesinin dönüşümün başarısı için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.



Türküm, "Bu kapsamda işletmelerin çalışanlarını bu yeni dönüşüm için donanımlı hale getirmesi gerekiyor." dedi.