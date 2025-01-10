İş dünyasından kredi çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon ile KOBİ'lerin finansman sorununa ilişkin değerlemelerde bulundu.



İTO'nun ocak ayı meclisinde konuşan Avdagiç, taze meyze-sebze fiyatları ile hizmet enflasyonundaki yıllık artışların manşet enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.



Bu yılın enflasyon ile mücadelenin kazanıldığı bir sene olması dileğinde bulunan Avdagiç, "Ancak iki önemli konu var. Taze meyve-sebze fiyatları aralıkta yüzde 1,65 düşmesine rağmen yıllık fiyat artışının yüzde 70'e dayanması dikkat çekicidir. Aynı şekilde, kira artışının önemli bir etken olduğu hizmet enflasyonunda yıllık artış oranı yüzde 66 ile manşet enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.



KREDİ KISITLAMALA ÇAĞRISI



İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonla mücadelede önemli gördükleri bir diğer konunun ise kredi piyasasına yönelik makro ihtiyati kısıtlamaların gözden geçirilmesi olduğunu vurguladı.



Yüksek kredi maliyetlerinin enflasyonist etkisine dikkat çeken Avdagiç, "Selektif bazda yeniden gözden geçirilmesinin bu süreçte önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz." dedi.



Avdagiç, özellikle üretim, yatırım ve ihracata sağlanacak kredilerin ticari krediler içinde ayrı bir kategoride değerlendirilmesini talep etti. Avdagiç, maliyetleri aşağı çekecek düzenlemelerin de gereklilik olduğunu dile getirdi.