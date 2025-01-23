İş dünyasından kredi çağrısı: Faiz indirimi hızla yansıtılsın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, faiz indirimlerinin ticari kredilere hızla yansıtılmasını beklediklerini açıkladı.



Avdagiç, Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Şekib Avdagiç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TCMB'den piyasaların da öngördüğü 250 baz puanlık faiz indirimi kararı geldi.

Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini görüyoruz.



Söz konusu indirimlerin ‘birebir oranda’ ve ‘hızla’ ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz.



Yılın başında Türk lirası KOBİ kredilerinde büyüme sınırı artırılmıştı. 2025 yılının iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kararlarla başlamasını önemli buluyoruz.



Aynı zamanda kur tarafında da rekabetçiliğimizi artıracağımız bir yıl olmasını diliyoruz.”

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.



TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi.



Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.



TCMB, Aralık 2024'te 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekmişti.