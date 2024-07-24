İş dünyasından yabancı işçiler için izin talebi

İş dünyası temsilcileri, önceki gün Ankara'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile buluştu.



Toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti.



İş insanları, basına kapalı gerçekleşen toplantıda öneri ve şikayetlerini Bakan Yerlikaya'ya iletti.



Toplantının ana gündem maddelerini; siber güvenlik, terörle mücadele, göç ve sığınmacı meselesi, Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik sorunları oluşturdu.



YABANCI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ TALEBİ



365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan göçmen iş gücünün ekonomiye kazandırılması konusunda destek istedi.



İş dünyası temsilcileri, çalışma izni, sigorta ve diğer haklarla ilgili yabancı uyruklu çalışanları zimmetlerine alabileceklerini, bir sıkıntı yaşanması halinde de kendilerinin hesap verebileceklerini bildirdi.



Yerlikaya'nın öneriye sıcak baktığı, diğer bakanlıklarla da ortak çalışma yapılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.



"ÇALIŞMA İZNİ SORUNUNU ÇÖZELİM"



Toplantıda konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık da göçmenlerin çalışma izinleri için illerde birim oluşturulmasını talep etti.



Bıyık, "Yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma izinleri Ankara'daki genel müdürlükte veriliyor. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla taşradan telefonla erişim sağlanamıyor ve muhatap bulunamıyor. Çalışma izinleri için illerde bir birim oluşturulması, iş adamlarının lehine olacaktır." açıklamasında bulundu.



"KONTROLLÜ İŞÇİ GETİREBİLİRİZ"



Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Afgan uyruklulara geçici kimlikleri olmaması dolayısıyla çalışma izni başvurusu yapılamadığına da değinen Bıyık, "Bu konuda da hükümetler arası görüşmeler yapılarak tarım ve hayvancılık gibi belirli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda kontrollü işçi gelebilir. Belirli sektörlerdeki ürünlerin fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için uygun maliyetli üretim sağlanması faydalı olacaktır." diye konuştu.