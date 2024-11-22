İş güvenliğinde yeni dönem: Esnaf kendini koruyacak

2012 yılında çıkarılan kanun ile belli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurulması zorunlu kılınıyordu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri, Anadolu Üniversitesi'nden eğitim alarak kendi iş yerlerinde İSG hizmetlerini yürütebiliyordu.



Edinilen bilgilere göre yeni düzenleme ile uygulama 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri için de geçerli olacak.



İş yeri sahiplerinin kendileri ilgili eğitimleri alarak iş yerinde İSG uzmanı bulundurma koşulunu sağlamış olacak.



Yıl sonunda yürürlüğe girmesi planlanan ve çoğunlukla esnafları ilgilendiren düzenlemeyle iş yerlerinin İSG hizmetlerini kendilerinin üstlenebilmeleri için almaları gereken eğitimlerin daha kolay ve ulaşılabilir olmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.



10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerleri için bu kolaylığa ilave olarak daha toplu bir çözüm için de çalışılıyor.



Bu çerçevede çalışan eğitimleri, sağlık gözetimleri, işveren vekili eğitimleri gibi birçok konuda da hem dijitalleşme hem de standartlaşmayı sağlayacak adımların atılması hedefleniyor.