İşletmelerde yeşil dönüşüm hazırlığı

30 katılımcının mülakatla kabul edildiği ve alanında uzman eğiticiler eşliğinde yüz yüze gerçekleşen eğitim programında, sekiz farklı konu başlığıyla yeşil dönüşümün tüm süreçleri ele alındı.



Eğitim programını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracat kenti olan Gaziantep’in Avrupa ülkeleriyle önemli ticari bağları olduğunu ve Gaziantepli işletmelerin yeşil dönüşüm sürecine entegrasyonun sürdürülebilir ihracat açısından gereklilik arz ettiğini belirterek, “Düzenlediğimiz bu eğitim programıyla da üyelerimizin Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine ilişkin farkındalık seviyelerini arttırmayı; atık yönetimi, karbon ayak izi yönetimi, iklim değişikliğine uyum vb. alanlarda yeşil dönüşüm mekanizmalarını geliştirmeyi hedefledik. Bu hedefle, işletmelerimize 8 farklı konu başlığında 4 hafta süren eğitim verdik” dedi.



"GAZİANTEP BU SÜRECE UYUM SAĞLAYACAK"



Gaziantep’in üretim ve ihracatta büyük hedefleri olduğunu ve bu hedefe ancak çevreyi ve doğayı önceliklendirerek yürüyebileceklerini ifade eden Yıldırım, “Çok net anladık ki yalnızca üreterek ilerlemek, büyümek mümkün değil. Değer oluşturma kavramı artık markadan ve teknolojiden öte yeni boyutlar kazandı. Oluşturduğumuz değerden ziyade var olan değerleri ve geleceği koruyup korumadığımız önemli. Dünyadaki yeni büyüme modeli çevreyi kirletmeden, doğal dengeleri ve ekosistemi bozmadan gerçekleştirebilecek bir model Ticaretin merkezi Gaziantep’te bu modele bu sürece şüphesiz ki uyum sağlayacak. Sağlamak da zorundayız. Avrupa ile olan ticaretimizi sürdürmek, daha ileri seviyelere taşımak istiyorsak tüm işletmelerimiz yeşil dönüşüme hazır olmalı. GTO olarak da uzun süredir bu farkındalığı, bu bilinci yerleştirmek için çalışmalar, projeler, eğitim programları gerçekleştiriyoruz. 4 hafta süren ‘İşletmelerde Yeşil Dönüşüm Eğitim Programı’mız da bu anlamda oldukça verimli geçti. Şehrimiz, yeşil dönüşüm sürecinin her aşamasına hakim 30 işletme kazandı” şeklinde konuştu.