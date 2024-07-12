Kadın arıcılara kovan desteği

Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Artos Kadın Kooperatifi, ilçede bal üretiminin daha da yaygınlaşması için hazırladıkları ‘Pembe Maskeli Kadınlar Bal Üretiyor’ projesini Tarım ve Orman Bakanlığına sundu.



Bakanlık tarafından kabul edilen proje kapsamında gönderilen 250 adet arılı kovanlar kadın girişimcilere teslim edildi.



Teslim töreninde konuşan Gevaş İlçe Kaymakamı Bayram Yıldız, Van ve ilçelerinde tarıma yönelik faaliyetlerin Van Valisi Ozan Balcı’nın öncülüğünde devam ettiğini ifade ederek, “Artos Kadın Kooperatifi üyesi olan 10 üyeye 25’er adet arılı kovanın teslimini gerçekleştiriyoruz. Proje bedeli 900 bin TL olup bu tamamen yüzde 100 hibe şeklindedir. 25’er arılı kovanın yanı sıra bir takım arıcılık malzemesi de teslim ediyoruz. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kadınlarımıza da faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi.



Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise "Kara kovanı ilimizde yaygınlaştırarak, marka değeri yüksek ballar elde etmek istiyoruz. Ayrıca Van balını tanıtım amacıyla coğrafi işaret içinde başvurduk. İleriki süreçte coğrafi işaretini de alarak arıcılarımızı belli bir noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz." şeklinde konuştu.



Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç de amaçlarını kooperatifi daha da aktif hale getirip, arıcılık yapan kadınların hayaline dokunmak istediklerine vurgu yaparak, “Amacımız organik bal üretimini daha da fazlalaştırıp, daha fazla organik balı satışa sunmaktır. Pembe Maskeli arıcılar olarak hedefimiz kovan sayısını arttırmak ve bu proje ile balımızı bütün dünyaya tanıtmaktır." ifadelerini kullandı.