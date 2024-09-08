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Kadın çiftçilere makine ve ekipman desteği

Erzurum'da kadın çiftçilere, tarımsal üretimi artırmak amacıyla makine ve ekipman desteği verildi.

Kadın çiftçilere makine ve ekipman desteği
Bakan Yumaklı: Üretimi merkeze alan tarımda yeni dönem başlıyor

Bakan Yumaklı: Üretimi merkeze alan tarımda yeni dönem başlıyor

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ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi artırmak amacıyla ’da çiftçilere destek verdi.

Erzurum’un Pasinler ilçesi faaliyet alanında bulunan, tamamı kadın çiftçilerden oluşan Yiğitpınarı, Övenler, Taşkaynak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında verilen Makine-Ekipman desteğinden 12 adet yem karma ve dağıtma makinesi için yüzde 50 destek aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, makine tesliminde destekten faydalanan çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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