Kahramanmaraş'ta 40 fabrika enerji ihtiyacını güneşten karşılıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, sanayideki en önemli girdi maliyetlerinden birinin enerji olduğunu belirtti.



Buluntu, bu kapsamda Kahramanmaraş'taki girişimcilerin temiz enerji konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.



70 fabrikanın faaliyet yürüttüğü OSB'de 2023 yılı verilerine göre 471 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi gerçekleştiğini kaydeden Buluntu, bu sene tüketimin biraz artacağını aktardı.



Buluntu, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında OSB'deki 40 fabrikaya güneş panellerinin kurulduğunu anlattı. Bu panellerin 82,1 megavat enerji kapasitesinin bulunduğunu, GES kuran 40 fabrikanın şu an itibarıyla enerji ihtiyacının yüzde 30'undan fazlasını güneşten sağladığını vurguladı.



Buluntu, panellerin OSB genelindeki yıllık enerji ihtiyacının da yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiğini ifade etti.



OSB'nin 202 bin adet güneş paneli ve 82,1 megavat kurulu güce sahip olduğunu belirten Buluntu, "Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgemizde 70 sanayi tesisi var ve toplam 98 sanayi parseli mevcut. Bu fabrikalarda 12 bin kişiye de istihdam sağlanıyor. Kahramanmaraş 2022 yılında 1,4 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmişti. Bu sene sonunda da inşallah 1,1 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olacağız. Tekrar o eski gücümüze doğru yavaş yavaş hızlanarak devam ediyoruz." dedi.