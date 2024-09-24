Kalkınma ajanslarından Karadeniz için önemli çalışma

Karadeniz'deki su ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla Karadeniz'e kıyısı bulunan kalkınma ajanslarının bir araya geldiği Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı başladı.



Çalıştayda 2 gün boyunca su ürünleri sektöründe güncel bilgiler paylaşılarak, sektör paydaşları ile etkileşim artırılacak ve ortak gündem oluşturulacak.



Sinop'ta başlayan Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı'na Karadeniz'e kıyısı bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı katılım sağladı.



EKONOMİK POTANSİYEL ELE ALINDI



2 gün sürecek çalıştaya kalkınma ajansları temsilcileri, su ürünleri alanında önde gelen akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.



Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panellerde su ürünleri yetiştiriciliği ve su ürünleri işleme ve değerlendirme konuları ele alındı.



Tamamlanacak panellerin ardından katılımcılar, Sinop'ta faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerine gezi düzenleyerek incelemelerde bulunacak.



Çalıştayın ikinci gününde ise Karadeniz'e kıyısı bulunan yedi kalkınma ajansı, ortak oturumda "Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi" konu başlığında su ürünleri sektörünü masaya yatıracak.



Çalıştayda konuşan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, “Toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'i Karadeniz'den sağlanmaktadır” dedi.



KOBİ MERKEZİ OLUŞTURULACAK



Genç, "Gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerden biri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanan Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi olmuştur. Proje ile Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen 3 bin ton/yıl kapasiteli su ürünlerinin işleme, şoklama ve depolama tesisi yakın bir zamanda tamamlanmıştır. Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ve balıkçılık kooperatiflerinin bu tesisten yaralanması planlanmıştır. Bahsi geçen proje kapsamında su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklenmesi, üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla KOBİ Destek Merkezi oluşturulması faaliyetleri devam etmektedir.” diye konuştu.

