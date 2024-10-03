KOBİ kredileri için çağrı: "Büyüme sınırı yukarı çekilsin"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, cari açık ve enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para ve maliye politikasını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.



Çamur, Türkiye'nin son 4 yılda gördüğü en düşük büyüme hızıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, sanayideki daralmaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Sağlıklı büyümenin anahtarının sanayi sektörü olduğunu belirten Çamur, iç piyasaya üretim yapan kuruluşların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.



ORSİAD, sanayi sektörünün küçülmemesi, iflas ve konkordato başvurularının daha fazla artmaması için KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Finansmana erişimde sorunların en aza indirilmesi gerektiğini vurgulayan Çamur, KOBİ kredilerde aylık büyüme sınırının yüzde 3 ve üzerine çıkarılmasını önerdi.

