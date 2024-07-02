KOBİ kredilerinde zayıf seyir

Sıkı para politikası tüm kredi türlerinde faizlerin yükselmesine neden olurken finansmana erişim de zorlaşıyor.

Makroihtiyati tedbirlerin dışında kalan KOBİ kredilerinde de finansal sıkılaştırmanın etkileri gözleniyor.

Geçen yıl aylık yüzde 9'a varan büyümeye imza atan KOBİ kredilerinde mayısta aylık yüzde 0,11 daralma gerçekleşirken haziranın ilk 3 haftasında ise yüzde 1,85 büyüme yaşandı.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, KOBİ kredilerinde yıllık büyüme ise sektör genelinde yüzde 30'un altına geriledi.



KOBİ KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 50-51 SEVİYESİNDE



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre, 21 Haziran itibariyle toplam KOBİ kredileri 3 trilyon 612 milyar 418 milyon liraya ulaştı.

KOBİ kredilerine faiz oranları ise yüzde 50-51 arasında değişiyor ve ticari kredi faizinin altında seyrediyor. KOBİ kredilerinde aslan payı yüzde 42,94 pay ile kamu mevduat bankalarında. Ancak geçen yılın aynı haftasına göre kamu mevduat bankalarında 4.4 puanlık bir pay kaybı yaşandı.



Yerli özel mevduat bankalarının KOBİ kredilerinde aldığı pay yüzde 22,4 seviyesinde, geçen yılın aynı haftasına göre yerli özel mevduat bankaları payını 2.7 puan arttırdı.

Yabancı özel mevduat bankalarının payı ise yüzde 17,91 seviyesinde ve geçen yıla göre 0.9 puanlık bir artış gerçekleştirdi.

Mevduat bankalarının toplam KOBİ kredilerindeki payı da son 1 yılda 0.77 puan düştü, mevduat bankalarının gerileyen payını katılım bankaları üstlendi. BDDK verilerine göre aylıkta KOBİ kredileri geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 4-6 arasında büyüme gerçekleştirdi.



Geçen yıl nisanda yüzde 8,88 artan KOBİ kredileri mayıs ve haziranda yüzde 5 ve yüzde 7 büyüdükten sonra politika faizinin ilk artırımının geldiği haziran toplantısının ardından temmuzda aylık yüzde 1,36 artış gösterdi.

Haziranda KOBİ kredilerinde hızlanma ile başladı ve aylık büyüme ilk üç hafta itibariyle yüzde 1,84 oldu. Yıllık büyüme ise bu yılın ilk ayında yüzde 55,5 olurken KOBİ kredilerinde şubatta yüzde 54,33'e, martta yüzde 53'e, nisanda yüzde 43,55'e mayısta yüzde 36,4'e gerilerken haziran itibariyle yüzde 29,93 ile yüzde 30'un altına indi.