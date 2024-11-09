KOBİ sigortasına doğal afet düzenlemesi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nin Tarife Ve Talimatları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.



SEDDK'dan konuya ilişkin gönderilen bilgi notunda, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nde tarife, talimatlar ile uygulama esaslarında değişikliğe gidildiği belirtildi.



KOBİ'ler için özel tasarlanan ve Özel Riskler Yönetim Merkezince yürütülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni geliştirmeye devam edildiği aktarıldı.



2019'da ilk defa uygulamaya alınan sisteme 2023 Ocak'ta KOBİ'lerin faaliyetlerinin geliştirmelerinde ihtiyaç duyacakları finansman ihtiyacına daha rahat ulaşmasını sağlayacak DDAS-Finansman ürününün eklendiği hatırlatıldı.



Bilgi notunda, 2023 Aralık'ta DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine başvuru yapabilecek KOBİ'lerin kapsamı genişletildiği ve KOBİ'lerin DDAS-Ticari ürününü tanımalarına olanak sağlamak ve daha çok KOBİ'nin sistem bünyesinde yer almasına yardımcı olmak amacıyla daha kolay ve hızlı başvuru imkanıyla sunulan bir ürün geliştirilerek sistem bünyesine dahil edildiği anımsatıldı.



DOĞAL AFET DÜZENLEMESİ



Yeni yapılan düzenleme ile sistem kapsamında sunulan DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine doğal afet ek teminatı dahil edilebilmesi imkanı getirildiği aktarılan bilgi notunda, şunlar kaydedildi:



"Bu düzenleme ile DDAS-Ticari ve DDAS-Finansmana doğal afet ek teminatı getirildi ve teminatın kapsamı genişletilmiş oldu. Acentelere ödenen komisyon oranı artırıldı. Teknik personele sistemde esaslı bir değişiklik olması halinde eğitime katılma ve sınavda başarılı olma zorunluluğu getirildi. DDAS-Ticari özelinde KOBİ'lerin ticari alacakları için sunulan teminatın kapsamını genişleterek, bir başka deyişle alıcıları tarafından yapılacak ödemeler için KOBİ'leri daha fazla riske karşı koruma sağlayarak, KOBİ'lerin ticari alacakları için daha geniş bir güvence alanı yaratılmasını hedefliyor, DDAS-Finansman özelinde ise KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları için sağlanan kredilerinin geri ödenmesine konu vadeli satışların daha geniş teminatlar ile korunmasını sağlayarak, ticari hayatlarına daha iyi odaklanmalarını amaçlıyoruz."