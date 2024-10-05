KOBİ'ler için finansal farkındalık iş birliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.



Protokol, KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu ile SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül tarafından imza altına alındı.



Bu program sayesinde KOSGEB çalışanlarının alacağı finansal okuryazarlık, girişim sermayesi pazarı, kitle fonlaması, muhasebe ve sermaye piyasası araçları eğitimleri ile KOBİ'lere finansal yönetim, girişim sermayesi, bütçeleme ve yatırım konularında daha etkin yönderlik sağlanacak.



SPK Başkanı Gönül, "Ülkemizde katma değer yaratma ve istihdam sağlamada önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, ekonomik refahın tabana yayılmasında önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.



KOSGEB'in bugüne kadar 1,3 milyon işletmeye 183 milyar lira destek verdiğini ifade eden Gönül, son 1 yılda 90 bin işletmeye 28,5 milyar lira kaynak sağlandığını kaydetti.



KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu da "Etki değerinin çok yüksek olacağına inandığımız bu imzayla beraber KOBİ'lerimizin daha iyiye, daha büyük yetkinliğe erişmesini umut ediyorum." dedi.