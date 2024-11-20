KOBİ'ler vergi indirimi istiyor

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Nezih Kuleyin, KOBİ’lerin bugün her türlü ekonomik külfete katlanan ama bunun karşılığında ekonominin ve yönetişimin nimetlerinden en az yararlanan ekonomik kesim olma durumuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Kuleyin, KOBİ’lerin yüklerini azaltan ve ekonomiye etkin katılımını arttıran bir kalkınma planına ihtiyaç olduğunu ifade etti.



KOBİ'lerin en az kazanan ama en fazla vergi veren üretim kesimi olduğunu vurgulayan Kuleyin, "KOBİ’lerin ihtiyacı olan uzun vadeli yatırım kredileri ya hiç denecek kadar az ya da KOBİ’lerin hiçbir zaman erişemeyecekleri kadar onlara uzaktır. şeklinde konuştu.



KOBİ'lerin enflasyon ve artan borç yükleri karşısında çıkış yolu aradığını söyleyen Kuleyin, "Bu durum giderek içinden çıkılamaz bir sarmala dönüşmektedir. Kırılım çok kötü sonuçlar doğurabilme potansiyelini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.



Kuleyin, KOBİ'leri devlet desteklerinden yararlanma konusunda büyük zorluklar çektiğini söyledi.

