KOBİ'lere iki yeni destek: 50 milyon liraya kadar kredi imkanı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) işletmelere yönelik iki yeni destek paketinin ayrıntıları belli oldu.



Buna göre Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programları ile işletmelere çeşitli tutarlarda destek sağlanacak.



Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda işletme başına kredi alt limiti 5 milyon lira, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Krediler 36 ay vadeli olacak.



Hızlı büyüyen, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son 3 yılda, her yıl bir önceki yıla göre ihracatı ile AR-GE harcamasını artıran işletmeler destek programına başvurabilecek.



KAPASİTE GELİŞTİRMEYE 20 MİLYON LİRA DESTEK



Kapasite Geliştirme Destek Programı ile de İşletme başına kredi alt limiti 1 milyon lira, üst limiti 20 milyon olarak belirlendi. Kredilerin azami vadesi 36 ay olacak.



Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde geri ödemesiz destek sağlanacak.



Destekten, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan işletmeler, başvuru koşullarını taşımak kaydıyla yararlanabilecek.



KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek.



Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular 28 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda ise süre sınırı bulunmuyor.