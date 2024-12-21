KOBİ'lere mentör desteği geliyor

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK, kendisine ayrılan 175 milyon dolarlık bütçeden de faydalanarak firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek "mentörlük" uygulaması için düğmeye bastı.



Çıkılan Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçleri kolaylaştırılarak hızlandırılacak.



Belirlenecek mentörler, firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek.



Mentörler, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarını inceleyecek. Dönüşüm için geliştirilecek yol haritalarına rehberlik yapacak.



YÜZDE 90 HİBE DESTEĞİ



Proje kapsamında, firmaların teknoloji danışmanlığından durum analizine kadar çalışmalarına yüzde 90 hibe desteği verecek.



Program için niyet beyanları 31 Ocak 2025'e kadar TÜBİTAK'a sunulabilecek. Beyanlar, 1 Şubat-1 Mart 2025 döneminde değerlendirilecek ve sonuçlar 15 Mart'ta başvuru sahiplerine bildirilecek.



Mentörlük çağrısına gerekli şartları sağlayan sermaye şirketleri, üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar başvuruda bulunabilecek.



HİZMET BEDELİ 7 BİN DOLAR



Programda, KOBİ'lerin çözüm ortaklarından alacakları hizmetin süresi en fazla 6 ay, hizmet bedeli ise KDV hariç en fazla 7 bin dolar olarak belirlendi.



Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan proje önerileri için KOBİ'ler ve TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanacak.