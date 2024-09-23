Kooperatiflere 2,7 milyon euro hibe desteği

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" ile 2 milyon 700 bin euro hibe desteği verilecek.



Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanan "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" çağrılarının üçüncüsü açıklandı.



Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri için, programın tanıtılacağı ve başvuru koşullarının anlatılacağı çevrim içi tanıtım toplantısı 26 Eylül'de düzenlenecek.



Toplantıda, başvuru detaylarıyla ilgili bilgiler verilecek, aynı anda hibe programından faydalanmak isteyen tüm katılımcıların soruları yanıt bulacak. 31 Ekim'e kadar başvurulabilecek program kapsamında kazanan başvuru sahipleri, 40 bin ile 110 bin avro arasında hibe desteği alabilecek.



Hibe programının hedefleri ve başvuru süreci, gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısı ile detaylı olarak paylaşılacak.



Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri, "https://enhancerproject.com" web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.