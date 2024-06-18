Kültür balıkçılığında üretim rekoru

Türk kültür balıkçılığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üretim rekoru kırdı.

Su ürünleri üretimi 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 ton gerçekleşti.

Üretimin yüzde 55'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Yetiştiricilik üretimi 2023'te yüzde 7,6 arttı. Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 399 bin 529 tonu denizlerde, 154 bin 333 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 154 bin 6 ton ile alabalık, denizlerde ise 160 bin 802 ton ile levrek ve 154 bin 11 tonla çipura oldu.



İÇ SULARDA 6, DENİZLERDE 11 TÜR KÜLTÜR BALIĞI



Su ürünleri yetiştiriciliğinde iç sularda alabalığın yanı sıra 216 ton aynalı sazan, 1 ton mersin balığı, 79 ton yayın, 31 ton kurbağa üretimi yapıldı. Denizlerde de çipura ve levrek haricinde 9 tür balık yetiştirildi.

Denizlerdeki su ürünleri üretiminde Türk somonu 45 bin 454 tondan 66 bin 5 tona yükseldi. Diğer türlerde ise fangri 59 ton, sarıağız (Grenyüz) 6 bin 149 ton, orkinos 3 bin 674, midye 8 bin 738 ton, karides 18 ton, kum şırlanı 18 ton, mavi yengeç ile spirulina 1'er ton olarak gerçekleşti.

